Super Bowl 2024: Usher comanda show do intervalo

Usher, rapper norte-americano vencedor do Grammy, foi a atração principal do show do intervalo do Super Bowl de 2024, na noite deste domingo (11), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. A apresentação do cantor aconteceu após a disputa dos dois primeiros tempos da final da National Football League (NFL) entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers.

Usher apostou nos grandes sucessos e no gênero musical que marcou sua carreira, o R&B, para animar o público que lotou o estádio. O show contou ainda com a participação dos artistas Alicia Keys, H.E.R., Ludacris, Lil Jon, Will.i.am e Jermaine Dupri.

De acordo com a ESPN Brasil, o cantor anunciou que o show seria um tributo aos que vieram antes dele. "Eu penso no que o nosso país tem representado para artistas negros que tiveram que em algum momento passar por cozinhas antes de poderem se apresentar diante do público", disse Usher, em entrevista ao "Good Morning America" nos Estados Unidos.

Essa é a segunda aparição do rapper no Super Bowl. Ele já havia se apresentado com a banda Black Eyed Peas quando o grupo pop foi a atração principal em 2011.

Premiacões

O artista já venceu oito prêmios Grammy e vendeu 80 milhões de álbuns em todo o mundo. Estreante em 1994, teve nove sucessos número 1 na Billboard Hot 100, incluindo "Yeah!" e “U Remind Me”. Alguns de seus álbuns são considerados clássicos do R&B e do pop, incluindo "Confessions", de 2004. Atualmente, Usher está se preparando para o lançamento dos shows da turnê "Past, Present, Future".

“Usher é um ícone cuja música deixou uma marca inapagável no cenário cultural ao longo de sua carreira. Não poderíamos estar mais entusiasmados em tê-lo como atração principal do Super Bowl”, disse Seth Dudowsky, chefe da área de música da NFL, na época do anúncio do cantor como atração principal do evento.