Sogro de Tirullipa, Seu Leôncio morre aos 72 anos

O comerciante Francisco Lemos, 72 anos, sogro do humorista Tirullipa, morreu neste sábado (13). A informação foi divulgada pelo genro em postagem no Instagram. Também conhecido como Seu Leôncio, ele foi internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 15 de fevereiro.

"Uma dor inexplicável no meu peito", escreveu o humorista na publicação, com uma foto de Seu Leôncio e um texto de Santo Agostinho.

Legenda: Em pouco mais de uma hora, postagem anunciando a morte do idoso já acumulava 1,2 milhão de curtidas no Instagram. Foto: reprodução/Instagram

Famosos como os cantores Solange Almeida e Wesley Safadão manifestaram luto e desejaram condolências na postagem. "Meus sinceros sentimentos", escreveu a artista. "Que Deus receba de braços abertos o Seu Leôncio. Homem íntegro e com uma energia incrível", seguiu o cantor de forró.

O humorista Rafael Cunha escreveu um longo comentário acerca da notícia da morte. "Meu Deus sem acreditar. Que Deus o receba de braços abertos e conforte essa família maravilhosa. Às vezes não conseguimos entender os planos de Deus, porque as vezes a dor é muito grande. Mas Deus sempre tem os melhores caminhos pra todos nós. E o caminho pro nosso grande Seu Leoncio foi esse no momento", disse. Dentre as outras celebridades que lamentaram a morte de Seu Leôncio, estão a apresentadora Eliana e os cantores Leo Santana e Tierry.

Internação

Na época da internação, Tirullipa afirmou que o idoso também estava com pneumonia — fato que foi escondido por três dias antes de vir a conhecimento público, no dia 18 do mês passado.

"Preciso da ajuda e oração de todos vocês para o meu sogro o SEU LEÔNCIO. Ele teve um AVC e está com pneumonia. Está na UTI e só com a oração de vocês podemos ter ele de volta, pois eu creio no Deus vivo que ele vai voltar. Jesus é o especialista em MILAGRES e ele vai operar esse MILAGRE na vida do nosso LEÔNCINHO", escreveu o artista na ocasião da internação.

Quem é Seu Leôncio

O sogro de Tirullipa passou a ganhar notoriedade após entrar no meio humorístico com a ajuda do genro. Por meio do perfil @coisasdoleoncio, Francisco passou a compartilhar vídeos com piadas curtas sobre a quarentena. Entre os temas dos vídeos, estavam o Auxílio Emergencial do Governo Federal, o tédio do isolamento social e as lives de artistas, que ficaram mais populares no período.

O apelido Leôncio veio em razão do personagem do desenho animado Pica-Pau. "Já chamo ele assim há algum tempo por causa do bigode dele que me lembra o personagem do Pica-Pau. Hoje, todo mundo o chama assim também", contou Tirullipa.

Atualmente, o perfil de Seu Leôncio conta com 446 mil seguidores e faz divulgação de objetos vendidos na loja do idoso. Na última postagem com ele, datada de 15 de fevereiro, ele aparece, em vídeo, fantasiado de pirata no estabelecimento, avisando que a loja funcionaria normalmente durante o Carnaval.