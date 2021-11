Show de Liam Payne em festa de 15 anos pode ter custado mais de R$ 1,6 milhão

Os custos da apresentação do cantor e compositor britânico Liam Payne em uma festa de aniversário de 15 anos, em Goiânia, no último sábado (27), podem ser superiores a R$ 1,6 milhão. As informações são do jornal O Globo.

Segundo um dos agentes que representam o artista, o cachê do ex-One Direction para eventos particulares nos Estados Unidos tem valores entre US$ 150 mil e U$ 299 mil, o equivalente a valores entre R$ 843 mil e R$ 1,6 milhões.

No entanto, para festas privadas em outros países os preços são mais elevados, já que incluem despesas com transporte aéreo e hospedagem para a equipe.

Taxas

Ainda conforme a agência, as taxas ainda "podem ser alteradas sem aviso prévio". "Os preços geralmente variam segundo as circunstâncias, incluindo a duração da apresentação e o local do evento", informa a agência.

Imagens da apresentação do inglês viralizaram nas redes sociais neste fim de semana. O show particular foi dedicado a jovem brasileira Amanda Callegari, filha dos empresários Marcelo Rocha da Silva e Giselle Callegari.