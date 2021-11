Ex-guitarrista do Charlie Brown diz que filho de Chorão 'tem mentalidade escrota' e 'arrogante'

O ex-guitarrista do Charlie Brown Jr., Marcão, negou as afirmações do filho de Chorão, Alexandre Abrão, de que o pai teria deixado uma “dívida impagável” para comprar os direitos autorais dos outros integrantes. Segundo ele, o jovem tem uma mentalidade 'escrota' e atitude 'arrogante' ao falar do grupo.

O artista publicou um vídeo para contar sua versão da história. "Sou autor das músicas, tenho o direito da minha imagem até hoje, de qualquer produto que for lançado, ou qualquer coisa que vai ser trabalhada. Para isso é necessária a minha autorização; [...] Não comprou o direito de ninguém na verdade",garantiu.

Assista ao vídeo:

Segundo o guitarrista, não houve processo contra Alexandre, como ele afirmou. No entanto, os integrantes pediram a anulação do contrato para fazer uma parceria na turnê que seria realizada em 2022 devido ao descumprimento do acordo por parte do filho do Chorão.

"O Alexandre vem tomando diversas atitudes assim baseado numa mentalidade escrota, egoísta, está sendo muito mal assessorado. Ele acabou de perder uma oportunidade brilhante de fazer uma turnê junto com a gente, de poder participar, por todas essas questões de quem não tem 'fair play', de quem não tem coletividade, de quem é arrogante, de quem tem soberba", finaliza.

Telegram

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn