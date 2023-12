Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (2)

A Sessão de Sábado de hoje, sábado (2), exibirá o filme de ação e avenura “Piratas do Caribe - A Maldição Do Pérola Negra”, um longa-metragem de 2003. A produção, que conta com direção de Gore Verbinski, irá ao ar às 14h10 na TV Globo, depois do 'Jornal Hoje'.

Na faixa horária, a TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, veicula os programas locais "Se Liga VM" e "Elas Mandam Brasa".

SINOPSE DA SESSÃO DE SÁBADO HOJE (2)

A vida do pirata Jack Sparrow vira de cabeça para baixo depois que o astuto Capitão Barbossa rouba seu navio, o Pérola Negra, e, mais tarde, ataca a cidade de Porto Royal, raptando Elizabeth, a linda filha do governador.

Para resgatá-la e recuperar o Pérola Negra, Will Turner junta forças com Jack. O que o Will não sabia é que uma antiga maldição condenou Barbossa e a sua tripulação a viverem como morto-vivos.

CONFIRA O TRAILER DE 'Piratas do Caribe - A Maldição Do Pérola Negra'

FICHA TÉCNICA DO FILME