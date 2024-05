Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (24)

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (24), exibe o filme “Gigantes de Aço” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15:25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Gigantes de Aço"

Em um futuro não muito distante, as lutas de boxe já não são mais travadas entre seres humanos, mas através de robôs enormes, capazes de desferir golpes ultra potentes no oponente. Neste ambiente, Charlie é um ex-boxeador falido, que se vira com máquinas obsoletas e, quase sempre, perdedoras. Morando de favor com Bailey, filha de seu falecido treinador, ele acaba sendo chamado pela justiça por causa da morte da ex-mulher e a guarda do filho deles.

TRAILER DE "Gigantes de Aço"

FICHA TÉCNICA DE "Gigantes de Aço"