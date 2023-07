Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (13)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (13/7), exibe o filme “Ramona e Beezus” após “Mulheres de Areia”, às 15h20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Ramona e Beezus"

Ramona é uma menina com muita imaginação. Quando o pai perde o emprego, ela precisa usar a criatividade para ajudar a família. As mais engraçadas soluções passam a fazer parte do seu cotidiano.

Assista ao trailer de "Ramona e Beezus"

FICHA TÉCNICA DE "Ramona e Beezus"

Título Original: Ramona And Beezus

Ramona And Beezus Elenco: Bridget Moynahan; Josh Duhamel; Sandra Oh; Selena Gomez; Joey King

Bridget Moynahan; Josh Duhamel; Sandra Oh; Selena Gomez; Joey King Direção: Elizabeth Allen

Elizabeth Allen Nacionalidade: Americana