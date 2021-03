Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta terça-feira (16)

A Sessão da Tarde exibe, nesta terça-feira (16), "Portal dos Guerreiros", um filme chinês do gênero ação. O longa-metragem conta a história do adolescente Jack Bronson (Uriah Shelton), que é magicamente transportado para a China, onde ele terá a missão de salvar a Princesa Su Lin (Ni Ni) do poderoso e impiedoso Arun (Dave Bautista).

Veja o trailer

O adolescente chega ao país asiático depois que um baú abre um portal. Enquanto Jack tenta salvar a Princesa com a ajuda da Guarda Imperial, ele terá deverá encontrar uma forma de voltar para casa.

Lançada em 2016, a obra envolve também aventura e fantasia, uma vez que, na China, o adolescente aprende a converter suas habilidades de videogame para as de um guerreiro Kung Fu. "Portal dos Guerreiros" irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Ficha técnica