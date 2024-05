Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (16)

A novela 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (16) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Penha recebe flores de Lygia e se comove.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira

Penha recebe flores de Lygia e se comove. Samuel sai de casa escondido. Inácio procura Rosário e diz que eles precisam conversar. Inácio impõe que Rosário se afaste de Fabian. Sentindo fortes dores na barriga, Lygia vai ao hospital e, ao tentar avisar a Samuel, descobre que ele não dormiu em casa.

Laércio pressiona Chayene a contar qual era a missão de Socorro no show das Empreguetes. Fabian pensa em Rosário. Rosário anuncia que vai sair do bufê e se propõe a treinar Dinha para ficar em seu lugar. Penha procura Lygia e descobre que ela foi para o hospital.

A médica avisa a Lygia que ela será operada. Tom propõe a Rosário uma parceria com Fabian e ela recusa. Penha vai ao hospital onde Lygia está internada e apoia a ex-patroa. Alejandro encontra Samuel. Liara passeia com Rodinei por São Paulo e não ouve seu celular tocando.

Isadora se sente ameaçada por Cida e pede à mãe para demiti-la. Rosário conta para o pai que vai morar com Inácio no quartinho do bufê. Alejandro chega ao hospital e encontra Penha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.