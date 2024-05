Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 16 de maio

Mercúrio chegou no signo de Touro e a Lua cresce no signo de Virgem. Invista sua energia em ações concretas. aplique o conceito na prática. Agora sua mente sai da agitação ariana e fica mais calma. Aproveite até o dia 3 de junho para organizar suas ideias e diminuir a frequência mental. Seja prático e persista. Agora você vai entender o que está acontecendo. Você vai conseguir organizar não só as suas ideias, mas também as suas emoções. Observe e analise as últimas lições e tente alinhar o que está desalinhado.

Signo de Capricórnio hoje

Você está iniciando um período de maior abertura ao aprendizado e trocas de conhecimento. O momento pede praticidade diante dos desafios. Até o dia 3 de junho está super favorável para que você se expresse de forma criativa para o mundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.