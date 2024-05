Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (16)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (16) vai ao ar às 18:30, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Blandina consegue se aproximar de Zefa Leonel.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Blandina consegue se aproximar de Zefa Leonel. Tia Salete e Floro se beijam novamente. Zé Beltino se encanta com Blandina. Marcelo se desespera procurando Blandina. Dona Manuela confronta Ariosto sobre o roubo da pedra de Zefa Leonel. Zefa Leonel comenta com Seu Tico Leonel sobre sua desconfiança com Blandina.

Zé Beltino leva Blandina para conhecer a Gruta Azul. Quinota e Artur encontram os registros dos manifestos de mina. Fé cobra de Margaridinha o dinheiro que lhe deu para comprar a suposta lama medicinal. Quinota e Artur comunicam aos Leonel que encontraram o documento que comprova a posse de suas terras.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.