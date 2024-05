Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (16)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (16) vai ao ar às 17:10, após 'Eternos Companheiros'. Nesse capítulo, Rafaele e Serena se beijam.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Rafaele e Serena se beijam. Serena sai correndo apavorada e Rafael tenta alcançá-la. Cristina vê Serena correndo e fica satisfeita, pois acredita que Rafael está irritado. Serena conta para Rafael que, em sua aldeia, quando um homem e uma mulher se beijam, significa que irão ficar juntos para sempre, diz que ele a magoou e que vai embora. Rafael solicita perdão a Serena e conta que tem estado sozinho desde que sua esposa morreu. Serena fala para Rafael que via a rosa branca desde criança. Rafael fica chocado e questiona à Serena porque a rosa de Luna se abriu quando ela retornou. Serena se sente perturbada e foge. Rafael promete à mestiça que não irá insistir no assunto, e solicita que ela não vá embora. Serena aceita. Cristina fica em choque ao tomar conhecimento que Rafael não ficou furioso. O botânico questiona se Serena é Luna e a mestiça tenta compreender o que está sentindo.

Hélio revela para Osvaldo que não consegue parar de pensar em Serena. Débora fala para Cristina que ela precisa tirar Serena de seu caminho de qualquer jeito. Generosa questiona a Divina o que faria se soubesse de um segredo sobre uma moça de família. Divina diz que não diria nada à família dela, para não magoá-los e Generosa decide não revelar que viu Dalila com Raul na igreja. Agnes fica indignada quando Rafael fala que acredita que Serena é Luna e diz que ela está tentando conquistá-lo. Débora vê Agnes irritada e fica curiosa em tomar conhecimento o que Rafael falou com ela. Adelaide questiona a Elias se ele acredita que seja possível alguém que morreu retornar. Eduardo fala para Rafael que ele está delirando e o aconselha a casar-se com Cristina para tirar Luna de uma vez da cabeça. Eduardo diz para Rafael que irá acabar louco se não esquecer Luna.

Elias diz para Adelaide que acredita em reencarnação, mas não tem nada que comprove sua existência, e se recordam de sua época de jovens, quando namoraram. Adelaide questiona a Elias se Serena pode ser a reencarnação de Luna. Elias aconselha Adelaide a ir atrás de alguma marca de nascença em Serena. Eduardo ganha uma carta de um local misterioso e solicita à Judith que não fale nada. Hélio vê Terê solicitando esmolas e lhe dá uma bronca. Dalila fica enjoada. Crispim dá rosas à Kátia, que gosta. Kátia fala com Crispim que está necessitando de dinheiro e ele garante que sabe como auxiliá-la. Terê indica a Hélio que irá auxiliá-lo a conquistar Serena. Raul comunica para Olívia que irá viajar para tratar de negócios. Adelaide fala para Cristina que deseja conversar com Serena. Cristina fica intrigada e manda que Ivan ouça a conversa atrás da porta.

Adelaide questiona à Serena que lembranças ela possui e que não consegue explicar. Serena fala da rosa que vê e da música que escuta. Adelaide fica chocada ao ver a marca de nascença de Serena. Ivan diz para Cristina que Adelaide falou de lembranças com Serena. Cristina não entende. Rafael chama Cristina para jantar, deixando-a feliz. Agnes fica irritada ao tomar conhecimento que Adelaide visitou Serena e acredita que ela é uma impostora e que está enganando a todos. Rodriguez manda Gumercindo chamar Vitório para cozinhar no clube, pois o cozinheiro faltou. Gumercindo conhece Nina e fica encantado. Olívia fica nervosa ao chegar no clube e desvendar que Vitório é o cozinheiro de lá. Serena vê Rafael e Cristina saindo juntos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.