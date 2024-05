Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quinta-feira (16/5)

Mercúrio chegou no signo de Touro e a Lua cresce no signo de Virgem. Invista sua energia em ações concretas. aplique o conceito na prática. Agora sua mente sai da agitação ariana e fica mais calma. Aproveite até o dia 3 de junho para organizar suas ideias e diminuir a frequência mental. Seja prático e persista. Agora você vai entender o que está acontecendo. Você vai conseguir organizar não só as suas ideias, mas também as suas emoções. Observe e analise as últimas lições e tente alinhar o que está desalinhado.

Áries

A partir de agora você vai se sentir mais seguro para comunicar suas ideias. Até o dia 3 de junho aproveite para negociar, vender e comunicar. Faça acordos ou inicie um novo curso. Use a sua comunicação para ganhar dinheiro.

Touro

Que tal buscar novidades para sua vida ou explorar novos assuntos? Até 03/06 coloque suas ideias no mundo. Você vai se sair muito bem em reuniões de trabalho, apresentando projetos ou reunido com amigos. Nos próximos dias você será o mensageiro do grupo.

Gêmeos

Até o dia 03/06, o trânsito de Mercúrio em Touro, é mais um planeta pede que você se resguarde, se economize, em todos os sentidos. Mercúrio é o seu planeta regente e você estará mais sensível. Tente refletir mais, digerir e absorver melhor as informações.

Câncer

Você se sentirá ainda mais sociável. Que tal se engajar em grupos e comunidades? Participe de grupos, discuta ideias, fale bem muito. Sua mente estará cheia de ideias, aproveite os insights.

Leão

Mercúrio em Touro está influenciando sua comunicação no ambiente profissional, suas ideias ganharão destaque. Esteja atento para empregar essa habilidade não apenas para avançar em sua carreira, mas também para negociar e concluir acordos importantes.

Virgem

Você vai viver um período de muitos aprendizados. Até o dia 3 de junho busque um novo conhecimento, uma especialização ou uma nova língua. Chegou a hora de se lançar no mundo.

Libra

Até o dia 03/06 você estará especialmente preparado para lidar com assuntos intensos, profundos e transformadores. Aproveite para se aprofundar em pesquisas e discussões de difíceis de compreensão.

Escorpião

Até o dia 3 de junho é possível que você tenha maior facilidade em se conectar com as pessoas. Sua habilidade de comunicação estará em alta e tenho certeza que você vai atrair clientes e pessoas para sua vida com mais facilidade. Aproveite para firmar um acordo importante.

Sagitário

Sinto que você estará mais envolvido no trabalho. Respeite o seu ritmo e tudo tente a fluir da melhor forma. Não exagere, pegue leve e mantenha o foco. Não vale a pena sacrificar o seu bem-estar.

Capricórnio

Você está iniciando um período de maior abertura ao aprendizado e trocas de conhecimento. O momento pede praticidade diante dos desafios. Até o dia 3 de junho está super favorável para que você se expresse de forma criativa para o mundo.

Aquário

Você se encontra mais inclinado a buscar conforto e conhecimento dentro de seu próprio espaço. Aproveite até 03/06 para conversar com pessoas importantes na sua vida ou curtir com a família. Arrume a casa para receber seus amigos.

Peixes

Até o dia 03/06, prepare-se para um período de grande atividade mental e física. Você vai experimentar uma maior vontade de expressar suas ideias, debater e explorar novos assuntos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.