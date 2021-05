Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta quinta-feira (13) o filme "Idas e Vindas do Amor", uma comédia lançada em 2010. O longa-metragem vai ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sinopse de 'Idas e Vindas do Amor"

Com nomes de peso como Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Biel, Ashton Kutcher e Bradley Cooper, o filme segue várias histórias de amor interligadas de casais de Los Angeles. Toda a história se passa no Dia dos Namorados. A cantora Taylor Swift participou dos filme, protagonizando um casal com o ator Taylor Lautner.

O dia mais romântico do ano é de altos e baixos repletos de diversos perrengues para todos. Eles encaram primeiros encontros, problemas de longos relacionamentos, paqueras adolescentes e paixões antigas.

