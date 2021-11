Serviço de streaming Discovery Plus chega ao Brasil terça-feira (9); saiba o que terá no catálogo

O Discovery Plus, serviço de streaming da Discovery, deve chegar ao Brasil na próxima terça-feira (9). Em apresentação da plataforma à imprensa nesta quinta (4), a empresa revelou parte da programação que estará disponível na estreia.

Haverá, por exemplo, um documentário exclusivo sobre a natureza narrado pelo ator Antonio Fagundes, uma série infanto-juvenil com a atriz Lorena Queiroz, protagonista de ‘Carinha de Anjo’ (2016), e uma versão brasileira do reality ‘Largados e Pelados’, que acompanha duas pessoas por 21 dias num ambiente selvagem, sem comida, água e roupas.

Fagundes esteve na apresentação da plataforma. Segundo o portal Notícias da TV, ele detalhou que dará voz à série documental inédita de cinco episódios ‘Um Planeta Perfeito’ (2021), produzida ao longo de quatro anos pela BBC de Londres.

“Eu estou muito feliz em narrar ‘Um Planeta Perfeito’. Tenho certeza de que vocês vão se encantar tanto quanto eu com o nosso planeta e toda a sua riqueza, que precisa ser conhecida para ser preservada”, disse o ator ex-global.

Mônica Pimentel, vice-presidente de conteúdo do Discovery Brasil, aproveitou o momento para revelar que a América Latina tem, atualmente, 150 títulos em desenvolvimento para o Discovery Plus — 40 deles devem chegar à plataforma até 2023.

Outros programas

O programa ‘Mestres da Sabotagem’, conduzido por Sergio Marone no SBT, também deve entrar para o catálogo do Discovery Plus com seis episódios inéditos.

Além disso, o jornalista Dony De Nuccio vai comandar o programa ‘Tô Chegando – Na Casa dos Famosos’, em que deve visitar as moradas de celebridades como Carlinhos Brown, Cafu, Rogério Flausino e Luciana Gimenez.

Para o público infantil, também terá a série em live-action 'Mundo Curiozoo', spin-off de 'O Zoo da Zu'.

Sobre o Discovery Plus

O serviço de streaming da Discovery deve ter conteúdos originais e exclusivos, além do acervo de marcas já conhecidas como Discovery Channel, Discovery Kids, Discovery Home and Health, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Turbo, Discovery Science, Food Network e HGTV.

Até a data da estreia, a empresa está oferecendo 25% de desconto na assinatura. Os preços devem variar entre R$ 18,90 e R$ 21,90.