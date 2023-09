Saiba quem é Dai Angelo, apontada como novo affair de Gabigol

Uma série de conexões apontam para Dai Angelo como novo affair do atacante Gabigol, do Flamengo. Segundo informações dos jornais Extra e O Globo, os dois estão se envolvendo desde o início de setembro, mas desde o mês passado que ambos circulam nos mesmos ambientes.

Ela é empresária do setor da moda e é dona da loja de roupas feminina Rubabú, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Formada em administração, Dai Angelo é ainda torcedora do Flamengo, sempre compartilhando em redes sociais fotos assistindo às partidas do time do coração.

A empresária esteve presente no aniversário de 27 anos do próprio Gabigol em agosto. Na ocasião, o atacante estava envolvido com Júlia Rodrigues, modelo e ex-namorada do também atacante Vini Jr, do Real Madrid e Seleção Brasileira.

Os rumores ficaram ainda mais evidentes após o período de folga de Gabigol. Entre as partidas contra o Botafogo (02/09) e Internacional (13/09), o atacante viajou para Mangaratiba, no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Na época, tanto o jogador do Flamengo quanto Dai Angelo postaram fotos no local.

Gabigol disputa neste domingo (24) a final da Copa do Brasil pelo rubro-negro. O jogo ocorre no Morumbi diante do São Paulo. Os paulistas têm a vantagem do empate para serem campeões.