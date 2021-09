'Round 6' continua em Top 10 de produções mais assistidas na Netflix; saiba mais sobre a série

Lançada na última semana pela Netflix, mais precisamente no dia 17 de setembro, a série sul-coreana 'Round 6' está no Top 10 das produções mais assistidas pelos assinantes brasileiros do streaming desde então. A trama, que mistura jogos infantis a consequências sangrentas, traz elenco de peso em meio a cenas bizarras.

Para explicar a história, reunimos algumas das principais curiosidades sobre a série. Confira:

Trama principal

Já na sinopse, a série mostra o enredo assombroso ao qual se propõe a retratar em cena. Sendo assim, a trama explica um jogo de sobrevivência misterioso e mortal, onde os participantes devem competir de forma brutal por 45,6 bilhões de wons. Veja o trailer:

Logo no início, um convite é enviado para pessoas que precisam urgentemente do dinheiro e, assim, eles são trancados em um local secreto para jogar. A consequência de perder uma disputa é extrema: a morte.

Quais os personagens e elenco?

A história se inicia com dois protagonistas: Seong Gi-Hun (Lee Jung-Jae) e o amigo Cho Sang-Woo (Park Hae-Soo). Enquanto o primeiro acabou de ser demitido do emprego e vive de forma miserável, o segundo vive uma crise por ter se apropriado de forma indevida dos fundos da empresa onde trabalha.

Legenda: Seong Gi-hun é um dos personagens protagonistas da série Foto: divulgação/Netflix

Mesmo com a trama inicial, a história também gira em torno de outros rostos: Oh Young-Soo (Oh Il-Nam), Jung Ho-Yeon (Kang Sae-Byeok), Heo Sung-Tae (Jang Deok-Soo), Kim Joo-Ryung (Han Mi-Nyeo) e Tripathi Anupam (Ali Abdul).

Acusação de plágio

Recentemente, alguns espectadores acusaram 'Round 6' de ter plagiado a trama de 'As The Gods Will', filme japonês lançado em 2014. Assim como na série, jogos inspirados em brincadeiras infantis acabam com pessoas mortas.

Entre as cenas citadas como semelhantes, usuários das redes sociais apontaram a presença de uma boneca gigante na série, além do foco em um relógio durante a contagem regressiva da disputa de 'Red Light Green Light'.

Legenda: Espectadores fizeram paralelo entre cenas de 'Round 6' e 'As The Gods Will' Foto: reprodução/Instagram

Entretanto, segundo o diretor Hwang Dong-hyuk, a hipótese de plágio é completamente descartada, já que ele alega ter começado o roteiro da série ainda em 2008.

"Não é algo que eu queira fazer, ter que reivindicar a posse desta história. Mas se eu tivesse que fazer isso, diria que fiz primeiro", comentou durante uma coletiva de imprensa.