Rodrigo Sant'Anna, intérprete de 'Graça', é internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

O ator e comediante Rodrigo Sant'Anna, de 40 anos, está internado no Hospital Vitória, no Rio, para cuidados contra a Covid-19, após ser diagnosticado com a doença no dia 20 de maio. Em conversa com a Quem neste sábado (29), o roteirista Junior Figueiredo, marido do ator, garantiu que ele está bem.

Rodrigo Sant'Anna é conhecido nacionalmente por passagem no programa Zorra Total com a personagem Valéria Vasques. Atualmente, o ator conta com programas em exibição no canal Multishow, como o "Tô de Graça".

"Ele já está no final do tratamento. Está respirando normal e, provavelmente hoje, mais tardar amanha, terá alta", explicou Junior. "Ficou internado por precaução. Foi recente, no dia em que saiu a nota mesmo [de que ele estava com Covid]", declarou o roteirista.