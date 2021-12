Réveillon: saiba onde Gkay, Wesley Safadão, Suzana Vieira e outros vão passar a virada do ano

Influenciadores, atores e cantores começaram a movimentação para o Réveillon 2022 no início da semana. As regiões litorâneas são os locais mais explorados por nomes da TV e internet para passar a virada do ano.

Veja lista:

Suzana Vieira

Legenda: Suzana Vieira em dia de sol na República Dominicana Foto: Reprodução/Instagram

A atriz global Suzana Vieira deixou o Brasil para passar o Réveillon no exterior. Suzana usou as redes sociais para postar fotos com a família em Punta Cana, na República Dominicana.

Claudia Raia

Legenda: Atriz postou fotos em rede social em momento de lazer Foto: Reprodução/Instagram

A atriz global Claudia Raia passa a virada do ano em Fernando de Noronha (PE). Ela chegou ao arquipélago acompanhada do marido, Jarbas Homem de Mello, que também é ator e dançarino.

Neymar

Legenda: Brasileiro realiza evento em mansão no Rio de Janeiro Foto: Reprodução/Instagram

O jogador Neymar prepara grande festa no Brasil. Como no ano passado, ele realiza festa em mansão em Mangaratiba, na região Costa Verde do Rio de Janeiro.

Gkay

Legenda: Gkay já fez até passeio de helicóptero por New York Foto: Reproduçaõ/Instagram

A influenciadora digital paraibana Gkay realizou um sonho da adolescência. Ela levou a mãe para passar o Natal e o Réveillon em Nova York. Quem acompanha elas é o influenciador Lucas Rangel.

Wesley Safadão

Legenda: Cearense passa virada fazendo show Foto: Reprodução/Instagram

O cearense Wesley Safadão terá os 31 de dezembro e 1º de janeiro de muito trabalho. Ele canta no Réveillon do Marina Park, em Fortaleza, e realizará show em Maceió (AL). Anualmente, ele divide agenda nos dois eventos. O forrozeiro irá apresentar repertório de projetos como "WS Amplificado".

Viih Tube

Legenda: Viih Tube passa virada do ano no Nordeste Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube escolheu um destino no Nordeste para o fim de ano. Ela chegou em São Miguel do Gostoso (RN) na quarta-feira (29). Outros ex-BBBs passam a virada em mesmo evento privado ao som de forró e sertanejo.