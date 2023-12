Repórter que quase sofreu assalto ao vivo detalha momento tenso durante Encontro

Após sofrer uma tentativa de assalto ao vivo, a repórter da TV Globo, Ju Massaoka, compartilhou um vídeo da capinha de celular que utilizava, responsável por impedir o furto. O caso ocorreu na manhã desta sexta-feira (8), durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta.

Nas redes sociais, ela compartilhou com os seguidores como conseguiu evitar o assalto. "Eu estava segurando essa capinha aqui. Ou seja, com essa alça eu consegui segurar e prender o celular de uma maneira muito firme na minha mão. Quando o cara puxou, eu puxei de volta e fiquei com o celular na mão", detalhou Juliane ao mostrar a capa do aparelho.

Veja também

Ela ainda agradeceu o trabalho do segurança, que conseguiu pegar o assaltante pela blusa. O profissional ainda acompanhou a equipe de reportagem após a tentativa de furto.

"Ele viu uma tentativa de assalto e não sabia se tinha sido bem ou mal-sucedida. Ele foi por trás da câmera, agarrou o assaltante pela blusa e deu uma torcida. Ele ficou com o cara na mão, mas olhou de relance para mim, viu que eu estava inteira e com o celular na mão, olhou para a equipe e viu que todo mundo estava seguro, e deixou o cara ir. Esta é a conduta, porque a gente não é policial nem autoridade para prender uma pessoa", afirmou.

"Eu agradeço muito, porque me deu tranquilidade para continuar o meu trabalho. Porque, por mais que eu tenha segurado o celular, o segurança estava atento e pronto para agir caso qualquer outra coisa acontecesse", acrescentou Massaoka.