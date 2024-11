Quincy Jones produziu grandes músicas de Michael Jackson como 'Thriller'; relembre sucessos

O mundo da música amanheceu mais triste com a partida do produtor musical Quincy Jones, nesta segunda-feira (4). Na sua grande carreira musical, Jones se tornou reconhecido por produzir grandes sucessos de Michael Jackson, como os álbuns "Thriller" (1982) e "Bad" (1987), sem contar o single universal "We Are The World" (1985).

A parceria com o Rei do Pop começou no fim da década de 1970, quando Michael lançou "Off the Wall" (1979), primeiro álbum da fase adulta do cantor. Exemplificado pelo single "Don't Stop 'Till You Get Enough", Quincy era conhecido pelos seus arranjos sofisticados, que misturavam elementos da música clássica junto ao soul, funk e disco.

Com "Thriller", a união entre os dois atingiu o ápice. Com mais de 120 milhões de cópias vendidas e formado por hits como "Billie Jean" e "Beat It", o disco se tornaria o mais vendido de todos os tempos, rendendo à dupla diversos prêmios Grammy, incluindo "Produtor do Ano", na edição de 1984.

"USA FOR AFRICA"

Um ano após a grande noite de premiações, em 1985, o hino "We Are The World" marcaria mais um acerto de Quincy e Michael. Com o cantor Lionel Ritchie, o trio produziu uma canção que clamava pela paz e união da humanidade. O projeto beneficente arrecadou mais de US$ 50 milhões para o combate à fome e à pobreza no continente africano.

No projeto, marcaram presença outros grandes nomes da música americana, como Billy Joel, Tina Turner, Cindy Lauper, Bruce Springsteen, Stevie Wonder e Bob Dylan.

PÓS-MICHAEL JACKSON

Após "Bad", a parceria com Michael se dissipou, mas Quincy continuou com outros projetos. Além de produzir artistas, o compositor ajudou na trilha sonora de séries e filmes, como a trilha de abertura da sitcom "Um Maluco no Pedaço", protagonizada por Will Smith.

Quincy Jones também era um notório maestro e participou como condutor de uma banda sinfônica criada pelo baterista e cantor Phil Collins, no fim da década de 1990.

Nas últimas décadas, Quincy Jones também virou um ativista social, e sua fundação, a Quincy Jones Listen Up Foundation, construiu mais de 100 casas para a fundação Nelson Mandela na África do Sul.

Em 2023, ele foi introduzido ao Hall da Fama do Rock and Roll com um discurso da apresentadora Oprah Winfrey.