Quem venceu o 'No Limite'? Confira destaques da final do programa

O paratleta Dedé Macedo foi o campeão da edição deste ano do 'No Limite', realizada na Amazônia. Ele chegou a disputar a vitória com Fulý e Raiana, mas se saiu melhor no episódio exibido nessa quinta-feira (17), e, com o resultado, levou para casa o prêmio de R$ 500 mil. Esta foi a primeira vez que o reality show foi conquistado por uma pessoa com deficiência.

Durante a trajetória na atração, o competidor chegou a ser eliminado do programa, mas retornou após disputar e ganhar a repescagem. O apresentador Fernando Fernandes classificou o participante como uma "fênix" — pássaro mitológico que conseguiria entrar em autocombustão e, após um período, ressurgir das próprias cinzas.

“Você com espírito atleta, desde o começo mostrando que veio aqui para lutar, para mostrar sua capacidade para quebrar preconceitos, paradigmas. Reacendeu das cinzas. Tentaram te eliminar, mas você, como Fênix, ressurgiu”, declarou o profissional.

Como foi a semifinal de 'No Limite'?

Por escapar de um portal duplo na última terça-feira (15), Dedé não foi escolhido pelo júri para ir direto à final. Na verdade, ele teve que disputar a semifinal contra Fulý, Carol Nakamura e Greici.

Na dinâmica, eles montaram uma torre com peças, enquanto puxavam uma corda. O paratleta foi o segundo mais ágil, atrás apenas de Fulý, e se classificou para a final.

Desafio final do 'No Limite'

Nessa quinta-feira, o público pode conferir a disputa pelo título de vencedor do reality show. Na ocasião, Raiana, Fulý e Dedé tiveram que:

Em locais diferentes, acender sua tocha e seguir o percurso;

Enfrentar galhada seca, jaula, caixote, maranhado de cipós e mais obstáculos, para acender os totens que precisavam.

Fernando acompanhou a prova de um hidroavião.

Após 7 minutos e 46 segundos, Dedé conclui a prova com o menor tempo e conquistou o título de vencedor da edição 2023 e os R$ 500 mil.

“É muito importante acreditar em nós. É sobre jogo, sobrevivência. Minha mãe sempre acreditou em mim e se estou aqui hoje, é por causa dela. É difícil de falar, eu a amo muito”, disse Dedé, emocionado.

Raiana ganhou o segundo lugar, ao concluir o desafio em 8 minutos e 56 segundos, levando para casa o prêmio de R$ 100 mil.

Fulý ficou em terceiro e último lugar, após terminar a prova com 13 minutos e 56 segundos. Ele recebeu uma premiação de R$ 50 mil.