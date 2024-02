Quem subiu para o grupo especial 2025 em SP? Veja as escolas de samba vencedoras

A escola de samba Estrela do Terceiro Milênio foi a grande campeã do Grupo de Acesso I do Carnaval de São Paulo deste ano. A agremiação teve 269,9 pontos e estará de volta ao Sambódromo em 2025 como parte do grupo de elite. As informações são do g1.

Com ela, sobe ao Grupo Especial a Colorado do Brás, que ficou em segundo lugar, com 269,5 pontos.

As duas escolas participarão do Desfile das Campeãs, no próximo sábado (17).

Já a Pérola Negra, com 267,8 pontos; e a Torcida Jovem, com 268,6; ficaram em últimas colocadas do grupo e foram rebaixadas para o Grupo de Acesso II.

Mocidade Alegre é bicampeã

Já a Mocidade Alegre foi a campeã do Carnaval 2024 de São Paulo. É o segundo título seguido da escola paulista, que levou para a avenida o enredo "Brasiléia Desvairada: a Busca de Mário de Andrade por um País". Este é o 12º título da agremiação.