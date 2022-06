Quem saiu do No Limite 2022? Veja como foi a votação ontem (16)

A participante Tiemi, da tribo Sol em 'No Limite', pediu para ser eliminada pelos colegas no lugar de Janaron na quinta-feira (16). A farmacêutica solicitou os votos ao perceber que ele seria o eliminado após a Prova da Imunidade.

“Não faz sentido ele sair”, disse Tiemi, aos prantos, em conversa com Flavia e Andréa. As meninas da tribo em questão formaram uma forte aliança no jogo e já haviam eliminado Rodrigo na semana anterior.

Legenda: Tiemi foi a eliminada da semana Foto: reprodução/TV Globo

Tiemi votou em Andreia no portal, com o intuito de que Janaron não recebesse nenhum voto. Enquanto isso, as demais mulheres do grupo acataram a decisão e tiraram Tiemi da disputa.

"Vou respeitar a decisão dela e é uma honra para mim ser amiga dessa pessoa", disse Andreia durante a votação.

Essa foi a segunda eliminação da semana, no novo formato adotado nesta 6ª temporada, em que saem dois por semana. A próxima eliminação acontece somente na próxima terça-feira (21).