Quem saiu de 'A Fazenda'? Veja como foi a quarta eliminação do reality show

Nesta quinta-feira (26), a participante Kamilla Simioni foi eliminada de "A Fazenda 15". Ela disputou a roça com Cézar Black e Kally Fonseca.

Simioni foi a menos votada entre os três participantes que estavam na berlinda e por isso foi eliminada da 15ª edição do reality show da RecordTV.

Formação da roça

A fazendeira da semana Jenny indicou Kally para a zona de eliminação. Com sete indicações, Lucas Souza foi o mais votado e ocupou o segundo banco. No entanto, por ser o mais escolhido, acabou ganhando um prêmio de R$ 10 mil, já que o poder branco da chama, em posse de Tonzão, dizia que o participante mais votado pela casa receberia a quantia.

Já o poder laranja foi entregue a Cezar Black, que foi parar automaticamente no terceiro lugar da berlinda. Na dinâmica do "Resta Um", Simioni acabou sobrando e completando o quarteto preliminar da roça. Por ser a última, ela teve o poder de vetar um dos roceiros de participar da Prova do Fazendeiro e escolheu Black.

Na quarta-feira (25), aconteceu a Prova do Fazendeiro. Lucas, Simioni e Kally disputaram a dinâmica. Lucas venceu o chapéu e se livrou da berlinda.