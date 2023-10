Quem ganhou a Prova do Fazendeiro em A Fazenda? Veja como foi disputa nesta quarta (25)

Kally Fonseca, Lucas Souza e Kamilla Simioni disputaram a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (25), em "A Fazenda" 2023. Quem ganhou a dinâmica foi Lucas e agora a peão está livre da roça.

Com o resultado da dinâmica pelo chapéu, a roça será formada por Kally Fonseca, Kamilla Simioni e Cézar Black. Um dos participantes deixará o reality show na quinta-feira (26).

A prova contou com três etapas:

1ª Etapa: Vendados, os peões procuraram em um taque de feno por duas peças de metal que formavam uma chave;

Vendados, os peões procuraram em um taque de feno por duas peças de metal que formavam uma chave; 2ª Etapa: Sem a venda, os participantes tinham que utilizar a chave formada na fase anterior para abrir uma caixa com uma pá;

Sem a venda, os participantes tinham que utilizar a chave formada na fase anterior para abrir uma caixa com uma pá; 3ª Etapa: Com a pá ou com as mãos, os peões tinham que cavar uma caixa de areia em busca de agulhas e o primeiro a encontrar cinco agulhas e bater o sino foi consagrado o vencedor da prova.

Formação da roça

A fazendeira da semana Jenny indicou Kally para a zona de eliminação. Com sete indicações, Lucas Souza foi o mais votado e ocupou o segundo banco. No entanto, por ser o mais escolhido, acabou ganhando um prêmio de R$ 10 mil, já que o poder branco da chama, em posse de Tonzão, dizia que o participante mais votado pela casa receberia a quantia.

Já o poder laranja foi entregue a Cezar Black, que foi parar automaticamente no terceiro lugar da berlinda. Na dinâmica do "Resta Um", Simioni acabou sobrando e completando o quarteto preliminar da roça. Por ser a última, ela teve o poder de vetar um dos roceiros de participar da Prova do Fazendeiro e escolheu Black.