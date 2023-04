Quem sai do BBB 23? Parcial aponta saída de Sarah Aline do reality show

Sarah Aline deve ser a 15ª eliminada do Big Brother Brasil 23, segundo aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste. A psicóloga disputa o Paredão deste domingo (16) contra Bruna e Aline, que são aliadas no jogo.

Até o fechamento desta matéria, Sarah tinha 48,4% das intenções de voto dos leitores para deixar o programa. Depois dela, vem Bruna, com 45,3% das intenções de voto. A enquete já foi respondida por mais de 36,3 mil pessoas.

Legenda: Parcial da enquete do Diário do Nordeste aponta Sarah como a próxima eliminada do BBB 23. Foto: Reprodução

Aline, responsável direta por Sarah estar no Paredão, tem somente 6,3% das intenções de voto para sair. O resultado será comunicado pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite deste domingo (11), na TV Globo.

Como foi a formação do Paredão?

Aline foi a escolha da líder Domitila. Na votação da casa, feita de forma aberta, na sala, Bruna e Sarah foram as mais votadas, com quatro votos cada. A líder precisou desempatar, escolhendo manter a Bruna na berlinda.

Por fim, a indicada do líder, Aline, teve direito a um contragolpe, escolhendo levar Sarah à berlinda. Uma delas será eliminada do reality no domingo (16).