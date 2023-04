Quem sai do BBB 23? Parcial aponta saída de Ricardo no 17º paredão

Ricardo deve ser o 17º eliminado do Big Brother Brasil 23, conforme mostra o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. O biomédico disputa o Paredão desta semana contra a sister Larissa, que retornou ao jogo após repescagem.

Legenda: Ricardo tem mais de 58% dos votos Foto: Reprodução

Até então, Ricardo surge no levantamento com 58,3% dos votos computados, enquanto Larissa tem 41,7%. Ao todo, mais de 34 mil votos já foram deixados pelos leitores do Diário do Nordeste.

A próxima pessoa a deixar o programa será anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt na noite desta quinta-feira (20), na TV Globo. Logo depois, a última prova da temporada será realizada. Vale lembrar que a enquete do site não interfere no resultado oficial do Paredão.

Vote na enquete:

inter@

Como foi a formação do paredão de terça-feira (18)?

A última Prova do Líder do BBB 23 foi realizada na noite de terça-feira (18), logo após a eliminação de Domitila. Bruna Griphao foi a vencedora.

Após ser indicado por Bruna, Ricardo tinha direito a um contragolpe e escolheu chamar Larissa para a disputa no Paredão.

Na quinta-feira (20), após a eliminação de Larissa ou Ricardo, os jogadores restantes irão disputar a Prova do Finalista. Quem vencer, garante lugar final, enquanto os outros três brothers disputam o último Paredão.

A grande final do Big Brother Brasil 23 ocorre na próxima terça-feira (25).