Quem matou Taís em Paraíso Tropical? Relembre descoberta do assassino na novela

A novela "Paraíso Tropical", da TV Globo, está na reta final e o mistério envolvendo a morte de Taís (Alessandra Negrini) irá movimentar a trama. No entanto, somente no capítulo final será revelado quem matou a vilã.

No capítulo reprisado na terça-feira (16), Taís briga com sua irmã gêmea. Ivan (Bruno Gagliasso) atinge Paula (Alessandra Negrini) com uma pancada na cabeça e foge com Taís, deixando a irmã desmaiada.

Com planos de deixar o País para não ser pega pela polícia, Taís irá chantagear Antenor (Tony Ramos) por R$ 1 milhão para continuar calada sobre a armação feita pelo empresário para separar Daniel (Fabio Assunção) de Paula no passado.

Em seguida, a vilã irá para a casa da irmã com o intuito de pegar o passaporte dela. Ao entrar no local, ela é surpreendida pela presença de outra pessoa, que não é mostrada ao público.

Quando Daniel chega em casa, ele encontra a mulher morta e suspeita de suicídio. Ele aciona a Polícia, que descarta a possibilidade durante as investigações. Os principais suspeitos apontados são Antenor, Paula, Marion (Vera Holtz) e Ivan.

QUEM MATOU TAÍS?

Os detalhes sobre a morte da vilã serão revelados no último capítulo da novela, onde Olavo (Wagner Moura) assumirá que assassinou Taís. Um flashback mostrará como a cena aconteceu.

Após Taís entrar na casa, Olavo faz uma proposta para a ex-aliada. "Eu quero que você me ajude a matar o Antenor e a Marion. E, depois, eu quero que você me ajude a matar o Ivan. Em troca, eu te dou 30% da herança do Antenor", oferece.

A mulher faz uma contraproposta, pedindo para ficar com 40%. Em seguida, Olavo serve uma bebida com sonífero para ela, que logo começa a perder os sentidos

"O que você tem? Sabe o que você tem? Você é gananciosa, você podia ficar com 30%, mas queria mais. Você podia estar rica agora", dispara o homem. "Você não...", balbucia ela.

"Sim, eu sim. Se te serve de consolo, eu não ia te dar os 30%. Quando você saiu de dentro daquele banheiro no apartamento do Ivan, você já estava no corredor da morte, meu amor", zombou.

Quando Taís desmaia, Olavo a coloca no chão da cozinha, fecha as janelas e liga o gás. Depois, ele foge do apartamento sem ser visto.

Após confessar o crime, Olavo é morto por Ivan no fim da novela.