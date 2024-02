Quem ganhou a prova do Bate e Volta do BBB 24?

Três confinados do BBB 24 disputaram a prova bate e volta, na noite deste domingo (11). Isabelle, Fernanda e Marcus Vinicius participaram da dinâmica para fugir do paredão.

Os confinados disputaram uma prova de sorte em três etapas, idealizada por um dos patrocinadores do reality. Em diferentes rodadas, eles precisaram escolher um número e, baseado no símbolo que encontrassem na caixa, avançavam no game.

Os três participantes chegaram na fase final, mas Fernanda foi quem conseguiu encontrar o último cartão premiado. Ela ainda ganhou R$ 20 mil e um ano de produtos do patrocinador do quadro.

PAREDÃO TRIPLO

Após perderem na prova Bate e Volta, Isabelle e Marcus Vinicius se juntaram a Davi no oitavo paredão do reality.

O eliminado será revelado ao vivo no programa da terça-feira (13).