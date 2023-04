Quem foi eliminado no Bake Off Brasil ontem? Veja as provas do sábado (29)

O participante Thammy foi eliminado do “Bake Off Brasil Celebridades”, em programa exibido neste sábado (29). A edição chegou ao oitavo episódio do reality.

A prova criativa do episódio foi a montagem de um bolo de "insetos". A peça precisava ter pelos 20 cm e presentar os bichinhos em diferentes habitats. Os jurados pediram para participantes colocaram como itens pedras, folhas e madeiras.

Veja saída de Thammy:

"Vocês aprenderam muitas técnicas ? pasta americana, pastilhagem, isomalte, papel de arroz, chocolate ? usem e abusem de tudo para criar as texturas desse bolo, que serão muito importantes na nossa avaliação“, explica o chef e jurado Carlos Bertolazzi.

Já a prova técnica, os confeiteiros precisaram replicar com perfeição o "Doce Quarteto", inspirado nos quatro semifinalistas do reality.

A final do programa acontece no próximo domingo (6). Disputam as últimas provas: Natália Deodato, Dani Gondim e Rodrigo Capella.