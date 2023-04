Quem foi eliminado no Bake Off Brasil ontem? Veja as provas do sábado (22)

A participante Helô Pinheiro foi eliminada do “Bake Off Brasil Celebridades”, no episódio deste sábado (22). Com a eterna garota de Ipanema, disputaram dinâmicas Dani Gondim, Thammy Miranda, Rodrigo Capella e Natália Deodato.

Na prova criativa, vestidos de princesas icônicas de todo o mundo foram usados de inspiração.

"Nós trouxemos aqui manequins vestindo trajes inspirados em princesas que fazem parte da história. Princesa Isabel do Brasil, Princesa Elizabeth da Uganda, Grace Kelly de Mônaco, Kate Middleton da Inglaterra e Iman bint Al Abdullah da Jordânia. Vocês vão usar esses trajes para inspirar o preparo de vocês", explicou a apresentadora Nadja Haddad.

Na prova técnica, eles fizeram o bolo Sinfonia de Romã — um doce composto por quatro camadas de massa de coco, intercaladas por três camadas de recheio de romã. Na cobertura, chantilly e, na decoração, uma folha de açúcar que abraça todo o bolo, finalizada com toque de dourado. No topo, geleia de romã e uma escultura de papel arroz asiático.

Nesta semana, por ter um resultado ruim na soma das provas técnica e criativa, Helô Pinheiro foi eliminada.