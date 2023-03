Quem é o Dinossauro do The Masked Singer desmascarado neste domingo

O Dinossauro foi desmascarado como o cantor Mano Walter de The Masked Singer Brasil. Ele perdeu o duelo do décimo episódio deste domingo (26) e foi eliminado. O tema do episódio de hoje é Cinema.

Após a revelação, o cantor agradeceu e comentou como foi participar do programa. "Foi maravilhoso tudo. vou levar muita coisa aqui para o meu shows. Isso é para eles [seus filhos]", revelou. O cantor se emocionou ao falar dos pais.

"Eles sempre me incentivaram, bancaram meu primeiro cd. a musica me levou onde eu nem imaginei que ia chegar. fui indicado ao grammy.. Devo muito a eles, a minha família, a minha esposa, a meus filhos. Eu quero ser super Dino"

Veja momento da revelação

COMO FOI O PROGRAMA

A apresentadora Ivete Sangalo abriu o programa com uma apresentação de "Amigo Estou Aqui", de Toy Story. Douglas Silva foi o convidado especial e apareceu vestido de Pantera Negra. Taís Araújo foi de Mulher Gato e Mateus Solano de Coringa, ambos personagens do Batman.

A apresentadora Sabrina Sato fez uma homenagem a Paulo Gustavo e se vestiu de Dona Hermínia, personagem inspirada na mãe do ator, nos filmes "Minha Mãe É Uma Peça". Paulo Gustavo morreu em 2021, após complicações da Covid-19.

Priscila Alcântara, vencedora da última edição, realizou uma apresentação junto a Eduardo Sterblitch. Eles cantaram a música "O Mundo Ideal", do filme Aladdin.

Após votação da plateia, DJ Vitória Régia e Abelha Rainha estão na semifinal. Os três menos votados, Galo, Dinossauro e Vovó Tartaruga, disputaram um úlitmo duelo e cantaram juntos a música "Tico Tico no Fubá". Após consenso entre os jurados, Vovó Tartaruga e Galo foram salvos. O Dinossauro foi desmascarado e eliminado.

Veja ordem apresentações

A primeira apresentação do décimo episódio foi do Galo com a música "Footloose". Os palpites foram Rafael Portugal, Ed Gama, Emicida e Ícaro Silva.

Já a segunda performance da edição ficou com a DJ Vitória Régia cantando "My Heart Will Go On". Os palpites foram Karen Hill, Glória Groove e Flay.

O Dinossauro comandou a terceira apresentação da tarde. A música cantada foi "Under the Sea". Os palpites para "Dino" foram Junior Lima, Alexandre Rodrigues, Otaviano Costa, Lucas Lucco e Robson Nunes

Abelha rainha comandou a quarta apresentação. A personagem cantou um mash-up de "No Woman, No Cry" e "My Power". Os jurados palpiram por Larissa Luz, Lellezinha, Luedji Luna e Viviane Pasmanter.

A quinta apresentação da noite foi feita pela Vovó Tartaruga e foi cantado a música "Pretty Woman". Fofão do Vôlei, Debora Falabella, Katiuscia Canoro, Ana Maria Braga e Fernanda Torres foram os palpites dos jurados.