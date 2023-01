Que horas lança o terceiro episódio de The Last of Us? Veja detalhes

O terceiro episódio da série The Last of Us estreia neste domingo (29), nos canais HBO e no streaming HBO Max. Adaptação do jogo de mesmo nome, a série foi lançada em 15 de janeiro. De acordo com a programação da HBO, o episódio será exibido a partir de 23h02.

O trailer do episódio mostra dois novos personagens, interpretados por Nick Offerman e Murray Bartlett. Além disso, é possível ver a continuação da jornada de Joel e Ellie.

Segundo o portal The Direct, o novo episódio terá 80 minutos de duração.

Os episódios de The Last of Us são lançados semanalmente, aos domingos. A estreia é simultânea no canal HBO e no streaming HBO MAX.

Veja o trailer do terceiro episódio

The Last of Us

Já renovada para uma segunda temporada, a série já é considerada uma das mais caras da história da televisão. De acordo com o site Collider, cada episódio custou em torno de US$ 10 milhões, o que totaliza um custo de aproximadamente US$ 90 milhões.

A adaptação televisiva é assinada por Neil Druckmann e Craig Mazin e conta a história de uma humanidade desolada devido a um fungo misterioso.

Joel, personagem de Pascal, é um pai viúvo e "áspero". Ellie, vivida por Ramsey, pode representar a cura para o problema que causa o apocalipse. Além deles, integram o elenco Nico Parker (Sarah, filha de Joel) e Gabriel Luna (Tommy, irmão problemático do protagonista).

Na trama, Joel é encarregado de encontrar e levar Ellie por uma longa jornada para por fim à contaminação. Eles, porém, terão de enfrentar muitos perigos pelo caminho.