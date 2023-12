Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela deste sábado (2)

A novela 'Terra e Paixão' deste sábado (2) vai ao ar às 21:15, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Vinícius se lembra do homem que atirou nele.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' deste sábado

Hélio teme as ameaças de Agatha e pensa em salvar Petra. Luigi e Anely descobrem que o dinheiro que o italiano pegou de Sidney era falso. Tadeu é obrigado a entregar o cargo de presidente da cooperativa. Petra aceita o pedido de casamento de Hélio. Tadeu fala com Gladys e Graça sobre o que aconteceu com Sidney. Marino e Lucinda ficam noivos. Vinícius se lembra do homem que atirou nele. Luigi se nega a dar o divórcio a Petra, tentando convencer a moça de que Hélio e Agatha estão juntos no plano para roubar Antônio.

Agatha mostra a Petra um dossiê forjado por Frazão, demonstrando que Luigi desvia dinheiro das empresas de Antônio. Petra confronta Luigi e pede ao italiano que deixe a mansão. Luigi pede ajuda a Irene. Agatha impede que Irene e Luigi levem Antônio embora de casa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:15, na Rede Globo.