Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (22) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Deocleciano dá a notícia da morte de José Venâncio para Inocêncio.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

José Inocêncio diz a Venâncio que deseja os filhos morando com ele na fazenda. Augusto aconselha Venâncio a contar ao pai a verdade sobre Teca. Egídio fica de tocaia na estrada e atira contra o carro de João Pedro, que perde o controle. José Venâncio, que está no banco do carona, é atingido. Egídio enterra a arma usada na sepultura de Firmino. José Inocêncio pressente algo ruim e sai a cavalo pela estrada.

João Pedro carrega o irmão ferido até a casa de Morena. José Venâncio delira e está muito ferido. Zé Augusto é chamado e atesta a morte do irmão. João Pedro sente-se culpado pela tragédia e é consolado por Morena, Deocleciano e Zinha. Deocleciano dá a notícia da morte de José Venâncio para Inocêncio.

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.