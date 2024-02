Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (12)

A novela 'Renascer' desta segunda-feira (12) vai ao ar às 20:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio vai contar aos filhos que ele e Mariana são um casal.

Resumo completo de 'Renascer' desta segunda-feira

Buba se afasta de Venâncio. Inácia diz a Mariana que o destino da jovem vai lhe cobrar um preço alto por abrir mão de João Pedro. José Inocêncio avisa a Mariana que convocará os filhos para comunicar que agora eles são um casal. Venâncio conta a Buba que terminou com Eliana. Buba se oferece para ir com José Venâncio à fazenda do pai.

Zé Bento pede a Kika que finja que ele é seu cliente perante José Inocêncio. José Inocêncio discute com João Pedro sobre a política de preço do cacau. Buba e José Venâncio entram de mãos dadas na fazenda de José Inocêncio.



Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:30, na Rede Globo.