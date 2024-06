Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (20)

A novela 'Renascer' desta quinta-feira (20) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, José Inocêncio reage com ofensas à presença de Mariana na casa de João Pedro.

Resumo completo de 'Renascer' desta quinta-feira

José Inocêncio reage com ofensas à presença de Mariana na casa de João Pedro. Sandra conversa com Dona Patroa e diz que acha que João Pedro não a ama. Teca decide nomear sua criança como Cacau, e convidar Buba e Augusto para serem os padrinhos do bebê. Buba aceita o pedido de casamento de Augusto.

Sandra se nega a conversar com João Pedro ao vê-lo com Mariana na roça. João Pedro se lamenta com Zinha e Deocleciano, dizendo que perdeu Sandra de vez. José Inocêncio diz a Inácia que sente desprezo por João Pedro, e que o filho não é mais bem-vindo em sua casa. Mariana confronta João Pedro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.