Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (29)

A novela 'Renascer' desta quarta-feira (29) vai ao ar às 20:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Kika avisa a Augusto que depois da audiência ele estará livre para exercer a medicina.

Resumo completo de 'Renascer' desta quarta-feira

Kika avisa a Augusto que depois da audiência ele estará livre para exercer a medicina. José Inocêncio não aprova a decisão de Augusto. Eliana provoca Damião. Lu critica Bento por culpar os outros por seu fracasso. Teca assusta Mariana, Buba e Inácia ao entrar em um transe e rever a morte de Belarmino. José Inocêncio reage quando Mariana sugere que foi o marido quem matou Belarmino.

Rachid conta a José Inocêncio que queimou a carta de Marianinha endereçada a Maria Santa. Norberto tenta negociar com Egídio a corretagem da venda das terras do coronel. João Pedro celebra o casamento no civil com Sandra, e na hora do brinde comete um ato falho ao chamar a mulher pelo nome de Mariana.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:30, na Rede Globo.