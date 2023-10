Que horas começa o Pipoca da Ivete? Veja detalhes do programa deste domingo (22)

A “Pipoca da Ivete” vai ao ar neste domingo (22), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá o cantor Vitor Kley e os atores Nicolas Prattes e Fabiana Karla.

Neste domingo terá a estreia do quadro ‘Aquela Força’. Nele, Ivete conhece a história de Emanoela, profissional de enfermagem carioca que dá suporte a pessoas com deficiência auditiva por meio das suas redes sociais com conteúdos relacionados à área de saúde, produzido em libras.

A enfermeira também atua como voluntária no acompanhamento de exames e procedimentos destes pacientes. No encontro surpresa com Ivete em sua casa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a carioca fala sobre a iniciativa e ganha uma forcinha da apresentadora para seguir com o projeto que toca com recursos próprios.

Já no quadro 'Enganation', os três participantes interpretam Alcione com o sucesso ‘Não Deixe o Samba Morrer’ na disputa em que a plateia precisa acertar quem é o verdadeiro dono daquela voz.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h20, na TV Globo.