Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (17)?

Mais uma edição do "Fantástico" vai ao ar neste domingo (17). Apresentada por Maju Coutinho e Poliana Abritta, a produção é exibida na TV Globo. O programa começa às 20h30, logo após o "Domingão com Huck", com as notícias que mais repercutiram na semana.

Entre os destaques do dominical, está mais uma edição do quadro "Que África É Essa?", que mostra a diversidade política, cultural e econômica do continente.

Além disso, o programa realiza um experimento com alunos brasileiros sobre o uso de celular em sala, após o Ministério da Educação proibir o uso do aparelho no contexto letivo.

QUE HORAS COMEÇA O FANTÁSTICO HOJE (17)?

O "Fantástico" começa a partir das 20h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 23h20.