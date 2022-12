Que horas começa o Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa de hoje (10)

O programa 'Bake Off Brasil' vai ao ar às 22h30 deste sábado (3), no SBT. O reality apresenta uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

Os participantes são submetidos a provas técnicas e criativas e precisam colocar a mão na massa para enfrentar a nossa dupla de jurados especializados, Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

COMO SERÁ O BAKE OFF BRASIL DESTE SÁBADO?

O programa de hoje será a semifinal da 8ª edição do reality. Leonardo, Lucas, Camilo e Fabiano terão o desafio de produzir um bolo suspenso. Todos terão uma estrutura igual ao bolo referência e terão de fazer um bolo esculpido em formato de balão com, pelo menos, 30 cm de altura.

Os participantes terão que entregar pelo menos dois tipos de recheio, com três técnicas de texturização. Também é necessário entregar uma produção em que o cesto do balão seja comestível.

Na prova técnica, os semifinalistas terão que produzir o doce "Pedaço do Céu", cuja receita é composta por uma camada central feita de compota de figo, envolvida por uma mousse de queijo brie. Na base, os participantes precisarão fazer uma massa inspirada no bolinho francês financier, com avelãs e uma farinha defumada produzida pelo chefe Giuseppe.