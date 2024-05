Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (24)

A novela 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira (24) vai ao ar às 18:30, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Marcelo Gouveia pede perdão a Quinota, que consente.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira

Marcelo Gouveia pede perdão a Quinota, que consente. Blandina admira Quinota. Artur sofre ao pensar em Marcelo com a noiva. Zefa Leonel estranha a ausência do marido em seu quarto. Marcelo engana Seu Tico Leonel, que acredita ter tido um sinal divino com a “volta” de Primo Cícero, supostamente morto.

Marcelo alerta Deodora sobre a crença de Seu Tico Leonel. Deodora engana Seu Tico Leonel e pede para conhecer Primo Cícero. Nivalda e Sabá Bodó constrangem Zefa Leonel e Quinota. Caridade surpreende Deodora em sua casa. Artur evita Quinota.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.