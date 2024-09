Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (5)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (5) vai ao ar às 18:30, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Blandina conta a Artur que está trabalhando no lugar de Dona Castorina.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Blandina conta a Artur que está trabalhando no lugar de Dona Castorina. Primo Cícero explica a Seu Tico Leonel que está reivindicando as terras para fazer Quintilha feliz. Marcelo Gouveia se surpreende com Nivalda. Aldenor despeja seus ressentimentos em Quinota. Blandina compartilha sua história com Artur, que não sabe como ampará-la. Margaridinha convence Aldenor a ajudar os Leonel.

Aldenor faz uma visita a Nivalda e encontra Marcelo Gouveia. Deodora ameaça Quintilha. Nastácio compra a parte de Tôim Feitosa no restaurante e pede segredo a Caridade. Quinota consulta Paula Alexandre sobre a disputa de terras de sua família. Blandina arma um flagrante para que Quinota a veja com Artur.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.