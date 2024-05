Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (23)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira (23) vai ao ar às 18:30, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Marcelo Gouveia afirma a Artur que ainda ama Quinota.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quinta-feira

Marcelo Gouveia afirma a Artur que ainda ama Quinota. Nastácio pede para conversar com Caridade. Fé e Esperança conseguem enganar Seu Tico Leonel para conseguir dinheiro do parente. Artur e Marcelo brigam por causa de Quinota. Blandina vai com Deodora até o cabaré, mas dispensa sua ajuda ao encontrar Zé Beltino.

Quinota estranha ao ver Blandina com Zé Beltino no hotel. Tia Salete e Floro Borromeu se beijam novamente. Blandina finge querer ser amiga de Margaridinha e Benvinda, e Quinota percebe a felicidade de Zé Beltino ao lado da moça. Quinota e Marcelo se reencontram.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.