Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (29)

A novela 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira (29) vai ao ar às 18:05, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Marcelo concorda em participar do plano de vingança de Deodora contra os Leonel.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta quarta-feira

Marcelo concorda em participar do plano de vingança de Deodora contra os Leonel. Juquinha entra no quarto de Zé Beltino e encontra Blandina. Zefa Leonel explica a Quinota porque pediu que Seu Tico Leonel se afastasse. Padre Zezo conversa com Zefa Leonel sobre a situação de seu marido.

Esperança tenta convencer Fé a não ajudar Seu Tico Leonel. Corina engana Benvinda e Margaridinha. Dona Manuela visita Artur. Zefa Leonel e Quinota estranham ao ver Blandina com Juquinha.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.