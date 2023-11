Que horas começa 'Mulheres Apaixonadas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

A novela 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira (21) vai ao ar às 16:50, após 'Sessão da Tarde - Correndo Atrás'. Nesse capítulo, Carlinhos se assusta ao ser acordado pela mãe, que percebe que algo aconteceu.

Resumo completo de 'Mulheres Apaixonadas' desta terça-feira

Carlinhos se assusta ao ser acordado pela mãe, que percebe que algo aconteceu. Alzira apóia Padre Pedro, que escreve uma carta ao bispo pedindo dispensa. Ele avisa que vai deixar de ser sacerdote antes mesmo da resposta do papa, para não cair em pecado maior. Estela compra novas roupas, mais simples, e avisa que está pensando em sair do hotel e mudar-se para a chácara.

Lobato socorre Santana, que chora, arrependida. Os estudantes combinam detalhes da festa. Clara sugere fazer um fundo de reserva para ajudar alguns colegas na hora da formatura. Paulinha mostra-se orgulhosa e recusa qualquer apoio. Helena ri ao saber que Luciana deu um fora em César.

Ele relembra mais uma vez a traição que Helena lhe fez no passado. Os dois acabam brigando e ela lhe dá uma bofetada. César termina tudo com ela. Helena vai embora e ele olha o anel que havia pensado em dar para ela, triste. Padre Pedro batiza Chiquinho. Estela vibra ao saber por Alzira sobre a carta.

Marcos passeia com Dóris pela vizinhança de Raquel. Na festa do batizado, padre Pedro se vira e dá de cara com Estela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:50, na Rede Globo.