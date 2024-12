Que horas começa 'Garota do Momento'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'Garota do Momento' desta terça-feira (10) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Tieta'. Nesse capítulo, Beatriz afirma a Basílio que quer distância de Clarice.

Resumo completo de 'Garota do Momento' desta terça-feira

Beatriz afirma a Basílio que quer distância de Clarice. Edu flagra Nelson com Heloísa, e exige que o pai pare de maltratar Anita em troca de guardar seu segredo. Mauro é rude com Celeste, e Eugênia percebe. Beatriz planeja dar aulas para crianças no Clube Gente Fina. Durante uma ligação misteriosa, Zélia revela que descobriu mais um segredo de Maristela e Juliano.

Maristela seduz Basílio. Guto sofre com suas dúvidas sobre Eugênia. Beatriz avisa a Clarice que deixará a Magnifique. Iolanda alerta Ulisses sobre as intenções de Ana Maria. Ronaldo copia as anotações de Beto para a campanha da Perfumaria Carioca. A fim de se reaproximar de Beto, Bia pede para estagiar na agência de Raimundo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.