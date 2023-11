Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

A novela 'Fuzuê' desta terça-feira (21) vai ao ar às 19:00, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Preciosa engana Bebel e arma com Pascoal.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta terça-feira

Pascoal ajuda Preciosa a recuperar a memória. Luna tira satisfações com Jefinho. Preciosa engana Bebel e arma com Pascoal. O tesouro da Dama de Ouro é levado para o museu. Cecília tem uma ideia para tentar provar o parentesco de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Pascoal ganha a confiança de Mariângela.

Jefinho provoca Selena. Preciosa é dissimulada com Heitor. Soraya mostra a Miguel os vídeos e as fotos de Luna fazendo as biojoias. Gláucia e suas anjas fazem um protesto na frente do Beco do Gambá. Nero é cercado por repórteres ao chegar para o Rainha da Fuzuê.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:00, na Rede Globo.