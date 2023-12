Que horas começa 'Fuzuê'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (8)

A novela 'Fuzuê' desta sexta-feira (8) vai ao ar às 19:40, após 'CETV 2ª Edição'. Nesse capítulo, Merreca e seus comparsas dão uma lição em Pascoal.

Resumo completo de 'Fuzuê' desta sexta-feira

Merreca e seus comparsas dão uma lição em Pascoal. Soraya aceita namorar Francisco. Miguel, Maria e Luna se preocupam com Soraya. Heitor assume seu amor por Preciosa para Bebel. Preciosa se preocupa com a demora de Pascoal. Merreca invade a casa de Luna para falar com Soraya, e se enfurece ao ver Francisco. Miguel encontra Pascoal e o leva para o hospital.

Heitor vai atrás de Preciosa. Miguel chega à casa de Pascoal, e Preciosa se assusta com o estado do cúmplice. Heitor desabafa com Alícia. Preciosa vasculha o celular de Pascoal. Soraya tem um pesadelo, e Francisco a ampara. Preciosa mostra para Barreto o vídeo de Pascoal roubando o baú do tesouro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.